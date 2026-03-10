Belgisch koningspaar leert over watertechnologie in Antwerpen

Het Belgische koningspaar heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan het Wetenschapspark van de UAntwerpen. Volgens persbureau Belga stond het bezoek van koning Filip en koningin Mathilde in het teken van de bekroonde watertechnologie van het Belgische bedrijf iFLUX.

Eerder dit jaar werd het bedrijf uitgeroepen tot winnaar van de Water Resilience Challenge op het World Economic Forum in Davos.

iFLUX is in 2017 opgericht en gespecialiseerd in het bestuderen van verontreinigd grondwater. Oprichter Goedele Verreydt vertelde dat de techniek van het bedrijf gericht is op het digitaliseren van de watersystemen. Naast het in kaart brengen van water kan het bedrijf door sensoren voorspellen hoe het zich zal verspreiden.