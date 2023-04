Belgisch koningspaar met gezin naar nieuwe musical

Het Belgisch koninklijk gezin is zondag samen naar de nieuwe musical Red Star Line in het Studio 100-theater in Puurs gegaan. Na afloop ontmoetten koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore de cast.

Het hof plaatste enkele beelden van het moment op sociale media. Daarop is te zien dat het gezin samen met de cast poseerde voor een groepsfoto. Daarop staat ook Studio 100-baas Gert Verhulst.

Red Star Line is de opvolger van de hitmusical 40-45, die binnenkort in Nederland te zien is. Net als in 40-45 wordt gewerkt met rijdende tribunes. De voorstelling, met meer dan honderd acteurs en figuranten op het podium, vertelt het verhaal van Belgen die in 1923 de Atlantische Oceaan overstaken op zoek naar een beter leven.⁣