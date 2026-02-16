Belgisch koningspaar naar herdenkingen aanslag Brussel

Het Belgische koningspaar woont volgende maand de herdenkingen bij van de aanslagen in Brussel, dit jaar precies tien jaar geleden. Koning Filip en koningin Mathilde wonen in totaal drie plechtigheden bij, heeft het Belgische hof maandag aangekondigd.

Op 22 maart gaat het koningspaar eerst naar luchthaven Zaventem en vervolgens naar metrostation Maalbeek. Ze sluiten de reeks herdenkingen af bij het monument bij het Jubelpark. De koning en koningin ontmoeten ook aanwezige betrokkenen, meldt het paleis.

Bij de aanslagen op 22 maart 2016 kwamen in totaal 35 mensen om het leven.