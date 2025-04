Belgisch koningspaar naar Rome voor begrafenis paus Franciscus

Koning Filip en koningin Mathilde gaan naar Rome om de begrafenis van paus Franciscus bij te wonen. Dat meldt het paleis aan persbureau Belga.

De uitvaart voor de paus vindt zaterdag om 10.00 uur plaats op het Sint-Pietersplein in Rome, meldde het Vaticaan dinsdag. Eerder lieten onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump en de Franse president Emmanuel Macron weten dat ze de begrafenis zullen bijwonen.

Het Belgische koningspaar drukte eerder “grote droefheid” uit over het overlijden van de paus. “Hij was een groot man, dicht bij de meest kwetsbaren en begaan met de problemen van de wereld”, deelde het paar op sociale media.

Filip en Mathilde hebben paus Franciscus verschillende keren ontmoet. In september vorig jaar was de paus nog op bezoek in België.