Belgisch koningspaar neemt president Italië mee naar bibliotheek

Koning Filip en koningin Mathilde waren dinsdag met de Italiaanse president Sergio Mattarella en zijn dochter Laura op bezoek in Brussel. Het gezelschap bezocht de Koninklijke Bibliotheek.

In de bibliotheek bekeken het Belgische koningspaar en hun gasten manuscripten van de Italiaanse schrijver en dichter Dante Alighieri. Ook poseerde het viertal op het bordes van het gebouw, met het centrum van Brussel op de achtergrond.

Later op de dag reist het gezelschap door naar Marcinelle, waar onder meer wordt stilgestaan bij de mijnramp uit 1956. De tweede dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een concert in Brussel.

President Mattarella en zijn dochter arriveerden maandagochtend bij het koninklijk paleis in Brussel, waar ze werden verwelkomd door Filip en Mathilde. In de avond werd er een staatsbanket gehouden op het Kasteel van Laken.