Belgisch koningspaar nog steeds in Chili: we zijn allemaal samen

Koning Filip en koningin Mathilde van België wachten na het staatsbezoek aan Chili nog altijd op hun terugvlucht. “We doen alles om de situatie te regelen”, sprak koning Filip de meegereisde ministers en andere delegatieleden vrijdag toe.

“De koningin en ikzelf hebben beslist om bij jullie te blijven, in goed overleg met de ministers”, zei Filip volgens Belga. “De Titanic is nog niet gezonken, we blijven aan boord.” Het koningspaar zou donderdag terug naar België vliegen, maar tijdens het taxiën naar de startbaan ging het mis en raakte een band van het landingsgestel beschadigd. “We zijn allemaal samen”, beloofde Filip, “wat er ook gebeurt”. De korte toespraak leverde de koning applaus op.

Het toestel waarmee de Belgische delegatie terugvliegt is gerepareerd, maar vliegtuigbouwer Airbus moet bevestigen dat het toestel luchtwaardig is voordat het gezelschap naar huis kan vliegen. Volgens Belga krijgt de delegatie rond 23.00 uur nieuwe informatie. De terugvlucht kan vrijdag niet doorgaan, en dus moet de hele delegatie nog een nacht in Chili blijven.

Uitzonderlijk staatsbezoek

Ook op de heenreis waren er problemen met het vliegtuig van het koningspaar en het gevolg. Door technische problemen werd de reis een dag uitgesteld en het programma van het staatsbezoek ingekort. Volgens Filip is het bezoek in alle opzichten “uitzonderlijk” geworden.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken vat de vliegtuigproblemen minder luchtig op. Maxime Prévot noemt de situatie onaanvaardbaar en is van plan te pleiten voor een herevaluatie van het contract met de leasemaatschappij die de regeringsvluchten uitvoert. Prévot, die ook in Chili vastzit, vindt dat de “kwaliteit van de prestaties te wensen overlaat”. De minister maakt zich zorgen over “ons imago en onze geloofwaardigheid”. “We moeten niet alleen bezig zijn met kosten besparen, als een hele panoplie (bonte verzameling, red) aan technische problemen de rekening daarna toch hoger doet oplopen dan wanneer we voor wat hogere kwaliteit hadden gekozen.”