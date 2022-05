Belgisch koningspaar ontvangt hoogste Griekse onderscheiding

Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn maandagmiddag aangekomen voor hun driedaags staatsbezoek aan Griekenland. Het bezoek begon met een kranslegging bij het graf van de onbekende soldaat op het Syntagmaplein in Athene.

Na de kranslegging ontmoetten Filip en Mathilde de Griekse president Katerina Sakellaropoulou in het presidentieel paleis. Daar kregen de koning en koningin van de Griekse president het Grootkruis van de Orde van de Verlosser uitgereikt, de hoogste onderscheiding van Griekenland. Filip gaf de president op zijn beurt het Grootlint in de Leopoldsorde, de hoogste onderscheiding in België.

Later op de dag staan nog ontmoetingen met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en de burgemeester van Athene Kostas Bakoyannis op de agenda. Ook zal Mathilde een bezoek brengen aan The Smile of the Child, een van de grootste Griekse hulporganisaties die in het hele land actief is op het gebied van zorg voor en bescherming van kinderen. De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een traditioneel staatsdiner.

Het is het eerste staatsbezoek van Filip en Mathilde sinds de uitbraak van de coronapandemie. Het is de tweede keer dat België een staatsbezoek brengt aan Griekenland. In 2001 reisden koning Albert en koningin Paola, de ouders van Filip, naar het land.