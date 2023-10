Belgisch koningspaar ontvangt medaillewinnaars op paleis

Koning Filip en koningin Mathilde hebben de Belgische sporters die dit jaar op een olympische of paralympische discipline, een EK of een WK een medaille hebben gewonnen, donderdag op het paleis ontvangen. Het hof deelde beelden van het bezoek.

“De koning en koningin zetten de Belgische atleten die in 2023 een medaille wonnen in de bloemetjes”, schrijft het paleis bij de beelden. Naast de EK- en WK-gangers en de olympische en paralympische sporters, waren ook medaillewinnaars van de Europese Spelen in Krakau van de partij.

Filip en Mathilde schudden handen met de sporters, gingen met hen in gesprek en bedankten de atleten voor hun prestaties het afgelopen jaar. Het bezoek werd afgesloten met een groepsfoto op de trappen van het paleis. “Trots dat ze ons land zo mooi vertegenwoordigen!”