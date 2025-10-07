Belgisch koningspaar ontvangt Spaanse collega’s

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben dinsdag bezoek gekregen van hun Spaanse collega’s koning Felipe en koningin Letizia. De Spaanse bezoekers werden ontvangen op het koninklijk paleis in Brussel.

Op beelden is te zien dat Felipe en Letizia een warm welkom krijgen van Filip en Mathilde met twee kussen. Felipe geeft daarna ook nog een handkus aan Mathilde. Vervolgens poseren de koningsparen voor de aanwezige journalisten.

Felipe en Letizia krijgen op het paleis een lunch. In de namiddag openen de koningsparen het festival Europalia in het Paleis voor Schone Kunsten in de Belgische hoofdstad. Ze wonen de openingsceremonie bij en bezoeken een tentoonstelling.