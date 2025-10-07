Belgisch koningspaar opent kunstfestival met Felipe en Letizia

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben samen met de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia het festival Europalia geopend. Beide koningsparen waren dinsdagmiddag te gast in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, waar de openingsceremonie plaatsvond.

Op beelden op X is te zien hoe het Belgische koningspaar op locatie arriveert. Koningin Mathilde kreeg bloemen aangeboden en bedankte het meisje met een kus. Even later kwamen ook Felipe en Letizia aan, die eveneens werden opgevangen door een bloemenmeisje. Zij kreeg een warme omhelzing van de Spaanse koningin. Na de opening bezochten beide paren de tentoonstelling Luz y sombra. Goya en het Spaanse realisme.

Europalia is een tweejaarlijks festival dat in Brussel wordt gehouden. Het evenement brengt kunst en cultureel erfgoed van een specifiek land onder de aandacht. Dit jaar staat Spanje centraal. Europalia España duurt nog tot 1 februari 2026.