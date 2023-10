Belgisch koningspaar opent tentoonstelling met Georgische kunst

Het Belgische koningspaar heeft woensdag samen met de Georgische president Salome Zoerabisjvili een tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel geopend. De expositie maakt deel uit van het kunstfestival Europalia, dat dit jaar in het teken staat van de avant-garde in Georgië (1900-1936).

Zoerabisjvili werd eerder woensdag op het paleis in Brussel ontvangen voor een audiëntie en werklunch met koning Filip.

Het bezoek wordt afgesloten met een concert van het Georgische Basiani-ensemble, dat sinds zijn oprichting in 2000 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de popularisering van traditionele polyfone gezangen.