Belgisch koningspaar praat met ziekenhuispersoneel over corona

Het Belgische koningspaar heeft een bezoek gebracht aan het Universitair Ziekenhuis Brussel. Daar praatten koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde met medewerkers over de coronapandemie.

Filip en Mathilde bezochten de afdeling dienst intensieve zorgen. Daar liggen mensen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een zware operatie, een ongeval of een shock.

Op Twitter deelt het Belgische hof een aantal foto’s van het bezoek. Daarop is te zien hoe het koningspaar praat met artsen en verpleegkundigen. Ze bedankten de medewerkers van het ziekenhuis voor hun inzet tijdens de pandemie.

Het was woensdag niet de eerste keer dat Filip en Mathilde een ziekenhuis bezochten om over de coronacrisis te praten. Gedurende de pandemie bezochten ze regelmatig medische centra in België.