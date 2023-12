Belgisch koningspaar stelt veel vragen bij museumbezoek

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben vrijdag een tentoonstelling over de Belgische kunstenaar James Ensor in museum Mu.ZEE in Oostende bezocht. De expositie is de eerste van een reeks evenementen rond Ensor in 2024, 75 jaar na zijn overlijden.

Het vorstenpaar kreeg een rondleiding in het museum en kreeg ook uitleg bij verschillende werken van Ensor. De schilder verbleef zijn hele leven hoofdzakelijk in Oostende. De koning en de koningin waren volgens persbureau Belga zeer geïnteresseerd in de verschillende werken van de Belgische schilder en stelden ook veel vragen. Het bezoek duurde daardoor zelfs langer dan gepland.

Naar aanleiding van het bezoek hadden heel wat mensen zich verzameld op de stoep van het museum om een glimp op te vangen van de koning en de koningin. Zij maakten na het bezoek even de tijd om het publiek te begroeten.