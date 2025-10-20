Belgisch koningspaar verwelkomt Italiaanse president Mattarella

Koning Filip en koningin Mathilde hebben de Italiaanse president Sergio Mattarella en zijn dochter Laura verwelkomd bij het koninklijk paleis in Brussel. De Italiaanse gasten reisden naar Brussel voor een driedaags staatsbezoek.

Na het officiële welkom voor het paleis tekenden Mattarella en zijn dochter het gastenboek van het Belgische koningshuis. Volgens het Belgische blad HLN bedankten ze Filip, die half Italiaans is, en Mathilde voor de “hartelijke ontvangst”.

Het staatsbezoek staat in het teken van de vriendschapsband tussen Italië en België. Na de Tweede Wereldoorlog emigreerden veel Italianen naar België om daar te werken in de mijnen. Er wonen inmiddels ongeveer 300.000 mensen met Italiaanse afkomst in België.