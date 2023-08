Belgisch koningspaar viert goud op WK G-wielrennen

Koning Filip en koningin Mathilde hebben weer een sportieve overwinning te vieren. Op Instagram staat het paar stil bij nog een gouden medaille voor België, ditmaal op het WK G-wielrennen in Glasgow. Jonas van de Steene werd vrijdag eerste op de wegrit.

“Opnieuw GOUD voor team België”, schrijft het koningspaar op sociale media. “Jonas van de Steene kroont zich tot wereldkampioen in de wegrit in Glasgow. Proficiat kampioen!” Het G-wielrennen is het fietsonderdeel voor mensen met een beperking.

Vrijdag stond het Belgische koningspaar al stil bij de allereerste Belgische wereldkampioen tijdrijden ooit. De 23-jarige wielrenner Remco Evenepoel wist vrijdag de wereldtitel te veroveren op het WK wielrennen. “Alweer een belangrijke mijlpaal, BRAVO!”, schreef het paar.