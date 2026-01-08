Belgisch koningspaar wenst ambassadeurs gelukkig nieuwjaar

De Belgische koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde zijn donderdag begonnen aan hun jaarlijkse nieuwjaarsrecepties. Op het paleis in Brussel werden buitenlandse ambassadeurs die in België gestationeerd zijn ontvangen en een gelukkig nieuwjaar gewenst. Ook hun partners mochten mee.

Dinsdag is er opnieuw een receptie: dan verwachten Filip en Mathilde vertegenwoordigers van in Brussel gevestigde Europese instellingen. Ook krijgt het koningspaar Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, António Costa, voorzitter van de Europese Raad en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, op audiëntie.

Voor Filip en Mathilde was het de eerste gezamenlijke verplichting van het jaar. Woensdag ontving de koning al minister van Modernisering van de Overheid Vanessa Matz.

Ook andere Europese koningshuizen hebben deze maand nieuwjaarsrecepties. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima doen dat maandag en dinsdag. Op het Koninklijk Paleis in Amsterdam ontvangen ze eerst genodigden uit onder meer de politiek en het openbaar bestuur en op dinsdag worden buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde internationale organisaties uitgenodigd.