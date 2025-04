Belgisch koninklijk gezin voltooit pelgrimstocht

Het Belgische koninklijke gezin heeft deze week het laatste deel van de beroemde pelgrimstocht naar het Spaanse Santiago de Compostella voltooid. Alleen oudste dochter prinses Elisabeth was er niet bij.

Voor koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen is het traditie om elk jaar een stukje van de tocht te wandelen. Dat doen ze sinds 2017 elk jaar rond Pasen en dit jaar arriveerden ze op hun eindbestemming.

Het koninklijk paar vertrok samen met prinses Eléonore en de prinsen Gabriel en Emmanuel vanuit Santa Irene en liep via Lavacolla en Monte do Gozo naar Santiago de Compostella. Het hof deelde woensdag beelden van de wandeling. De 19-jarige Emmanuel is opvallend genoeg op krukken te zien. Volgens het Belgische persbureau Belga verstuikte hij dinsdag zijn enkel.

Verjaardagen

Tijdens hun wandeltocht vierde het gezin twee verjaardagen: Filip werd dinsdag 65 en woensdag viert Eléonore haar 17e verjaardag.

De Raad van Europa riep de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella in 1987 uit tot eerste Europese Culturele route. Sinds 2013 trekt de camino jaarlijks meer dan 200.000 pelgrims.