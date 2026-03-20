Belgisch koninklijk paar bij herdenkingsceremonies aanslagen

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde wonen zondag herdenkingsceremonies bij die stilstaan bij de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem tien jaar geleden. Volgens VRT wonen het koninklijk paar en de Belgische premier Bart De Wever drie ceremonies bij.

Op 22 maart 2016 kwamen door de aanslagen bij metrostation Maalbeek in Brussel en Brussels Airport (gemeente Zaventem) 32 mensen om het leven en raakten honderden anderen gewond.

De delegatie bezoekt zondag eerst Brussels Airport, waar twee bommen explodeerden. Vervolgens gaan ze naar Maalbeek, waar eveneens een bom ontplofte. De derde ceremonie vindt plaats bij het Monument voor de Slachtoffers van Terroristische Daden. Daar worden de namen van de overleden slachtoffers voorgelezen en wordt een minuut stilte gehouden.

Een dag eerder organiseert MIVB een “menselijke ketting van hoop” bij metrostation Maalbeek, meldt het Brusselse openbaarvervoerbedrijf. De ketting van hoop is bedoeld als eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen en als erkenning voor de rol van de hulpdiensten en eerstehulpverleners. Iedereen kan deelnemen.