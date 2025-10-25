Belgisch paleis deelt nieuwe foto van jarige prinses Elisabeth

De Belgische prinses Elisabeth viert zaterdag haar 24e verjaardag. Ter gelegenheid hiervan heeft het paleis een nieuwe foto van de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde gedeeld.

“Vandaag is het de verjaardag van prinses Elisabeth”, schrijft het hof bij de foto waarop de prinses over haar schouder omlaag kijkt. “Ze blaast 24 kaarsjes uit: hiep hiep…” Het bericht wordt afgesloten met een emoji van een verjaardagstaart en sterretjes.

Elisabeth is het oudste kind van het Belgische koningspaar. Filip en Mathilde zijn ook ouders van prins Gabriël (22), prins Emmanuel (20) en prinses Eléonore (17).