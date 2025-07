Belgische ‘dj-prins’ Emmanuel gaat in Leuven studeren

De Belgische prins Emmanuel begint na de zomer aan een nieuwe opleiding. Het derde kind van koning Filip en koningin Mathilde gaat Internationaal Bedrijfsmanagement en Marketing aan de Hogeschool UCLL in Leuven studeren, heeft het hof bekendgemaakt.

Het gaat om een driejarige opleiding in het Engels. Het afgelopen jaar bracht de 19-jarige prins door in het buitenland, waar hij een taal- en sportopleiding volgde.

Emmanuel was de afgelopen weken ook al in het nieuws toen bekend werd dat hij in het geheim actief is als dj. Onder de schuilnaam Vyntrix bracht hij al enkele nummers uit.