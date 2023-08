Belgische hof blij met nieuwe zilveren medaille Tim Celen

Het Belgische hof is vol lof over de nieuwe zilveren medaille van paralympisch wielrenner Tim Celen. De 25-jarige sporter behaalde vrijdag opnieuw zilver op het WK G-wielrennen in Schotland. Het hof reageert op de sportprestatie op X, voorheen Twitter.

“Hij sluit zijn WK paracyclisme af met eremetaal in de wegrit. Bravo!”, luidt het bericht op X. Celen werd tweede achter de Amerikaan Dennis Connors. “Zo jammer”, zei de sporter tegen de Belgische krant Het Belang van Limburg. “Dit was mijn hoofddoel en het draait opnieuw uit op zilver. Binnen enkele dagen zal ik wel realiseren dat ik het na mijn knieoperatie van vorig jaar heel goed heb gedaan, maar nu overheerst ontgoocheling.”

Celen behaalde woensdag ook al zilver in de tijdrit. De Duitser Max Jäger was toen iets sneller. “Er was vandaag gewoon één iemand sterker en daar moet ik vrede mee nemen”, liet de voormalige wereldkampioen weten aan de VRT.