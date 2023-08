Belgische hof feliciteert baanwielrenner Tuur Dens met medaille

Het Belgische hof heeft Tuur Dens op X, voorheen Twitter, gefeliciteerd met zijn bronzen medaille op het WK baanwielrennen in Glasgow. Het is de eerste medaille voor de Belgische ploeg.

“@DensTuur veroverde de eerste medaille op het WK baanwielrennen in Glasgow”, schrijft het Belgische hof bij een foto van de Belg. “Proficiat met je medaille in de finale van de scratch!”

Dens behaalde de bronzen medaille donderdagavond. Daar was hij blij mee, liet hij achteraf aan VRT weten, omdat hij in aanloop naar het WK ziek was geworden. “Ik miste fysiek niets om te winnen, maar misschien wel het vertrouwen. Ik heb de afgelopen week heel veel twijfels gehad.”