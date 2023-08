Belgische hof viert eerste Belgische wereldtitel tijdrijden ooit

Het Belgische hof staat op X, voorheen Twitter, stil bij de allereerste Belgische wereldkampioen tijdrijden ooit. De 23-jarige wielrenner Remco Evenepoel wist vrijdag de wereldtitel te veroveren op het WK wielrennen in Glasgow.

“Hij deed het!”, schrijft het hof in het bericht, waarbij een foto van de juichende kampioen wordt gedeeld. “@EvenepoelRemco is de eerste wereldkampioen tijdrijden ooit! Alweer een belangrijke mijlpaal, BRAVO!”

De Belg was na 47,8 kilometer, met start en finish in Stirling, sneller dan tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna uit Italië. Het Britse talent Joshua Tarling werd derde. “Het is geweldig, dit was misschien wel een van mijn grootste doelen dit seizoen om vandaag te winnen”, vertelde hij na afloop. “Ik had een supergoede dag.”