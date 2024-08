Belgische koning accepteert ontslag formateur

De vorming van een nieuwe landelijke regering in België is vastgelopen. Koning Filip ontving donderdag formateur Bart De Wever, die op het paleis in Brussel zijn opdracht teruggaf.

De Wever onderhandelde de afgelopen tijd met linkse en rechtse partijen uit het Franstalige en Nederlandstalige deel van het land. Hij staat zelf aan het hoofd van de Vlaams-nationalistische Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) en is burgemeester van Antwerpen. Het lukte de partijen uiteindelijk niet het eens te worden over economische hervormingen. Omroep VRT berichtte donderdag dat de discussie zou zijn gestrand op een relatief klein bedrag van 70 miljoen euro.

Volgens Belgische media liet De Wever zijn gesprekspartners eerder al via WhatsApp weten dat hij zijn formateursopdracht terug zou geven. Door dat besluit neemt de politieke onzekerheid in België toe. De N-VA werd bij verkiezingen in juni landelijk de grootste partij, gevolgd door het radicaal-rechtse Vlaams Belang. Die partij deed niet mee aan de onderhandelingen over een nieuwe regering.

Koning Filip overlegt vrijdag met de voorzitters van de vijf partijen die deelnamen aan de onderhandelingen.