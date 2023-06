De Belgische koning Albert is dinsdag opgenomen in het ziekenhuis, melden Belgische media. De vader van koning Filip vertoonde tekenen van uitdroging, bevestigt het koninklijk paleis. Hij is daarom uit voorzorg opgenomen.

Volgens een woordvoerder is de 89-jarige Albert bij bewustzijn en wordt hij momenteel onderzocht. Het is nog onduidelijk hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven.

Koning Albert was van 1993 tot 2013 koning van België. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Filip.