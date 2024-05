Belgische koning Albert onwel geworden, toestand niet kritiek

De Belgische koning Albert is begin deze week onwel geworden tijdens zijn vakantie in Zuid-Frankrijk. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De toestand van de 89-jarige oud-koning zou niet kritiek zijn.

Albert zou zijn gevallen tijdens zijn vakantie in Châteauneuf-Grasse, een dorpje aan de Côte d’Azur. Daar hebben Albert en koningin Paola een buitenverblijf. Albert zou bij zijn val dus niets ernstigs hebben opgelopen.

Op 6 juni viert Albert zijn 90e verjaardag. Hij viert die in kasteel Belvédère, zijn officiële woonplaats in Laken, samen met enkele vrienden en familie. Het Laatste Nieuws schrijft dat die festiviteiten niet in gevaar komen.