Belgische koning bedankt voor ‘prachtige’ nationale feestdag

Koning Filip van België heeft zich donderdag prima vermaakt tijdens de nationale feestdag. Op sociale media bedankt de vorst na afloop voor de dag. “Dank aan alle artiesten om deze editie extra feestelijk te maken en aan de hele bevolking voor deze prachtige Nationale Feestdag.”

Filip, zijn vrouw koningin Mathilde en hun vier kinderen begonnen de dag in Brussel zoals elk jaar met de uitvoering van het Te Deum. Het katholieke loflied werd gezongen in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal. Later op de dag was er een defilé waar meer leden van de koninklijke familie bij aanwezig waren.

De dag werd afgesloten met een concert en vuurwerk.