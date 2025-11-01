Belgische koning bezoekt moskee in Caïro

Koning Filip van België heeft zaterdag een bezoek gebracht aan de Al-Azhar-moskee in Caïro. Op foto’s is te zien hoe de vorst voor het gebouw poseert en door de straten van de Egyptische hoofdstad loopt.

Filip ontmoette onder anderen de grootimam van de moskee en ging met hem in gesprek. Het Belgische hof omschrijft de geestelijke als “een vooraanstaande spirituele en intellectuele leider binnen de soennitische wereld en boegbeeld van de interreligieuze dialoog”.

Koning Filip is zaterdagavond aanwezig bij de opening van het Grand Egyptian Museum (GEM), vlakbij de piramides van Gizeh. Ook koning Felipe van Spanje en de Deense koningin Mary zijn aanwezig.