Belgische koning en koningin naar Noorwegen voor staatsbezoek

Koning Filip en koningin Mathilde van België brengen van 24 tot 26 maart een staatsbezoek aan Noorwegen, op uitnodiging van koning Harald V en koningin Sonja.

Tijdens het bezoek worden zij vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister-presidenten van de Belgische deelstaten, evenals een delegatie van vooraanstaande Belgische bedrijfsleiders en academici.

Het programma omvat diplomatieke, economische, culturele en wetenschappelijke ontmoetingen in Oslo en Stavanger en benadrukt de nauwe banden en samenwerking tussen België en Noorwegen.