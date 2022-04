Belgische koning Filip bedroefd door overlijden Arno Hintjens

Het Belgische koningshuis is geraakt door het overlijden van rockzanger Arno Hintjens. De 72-jarige artiest overleed zaterdag aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

“Met droefheid vernamen wij het overlijden van Arno Hintjens”, leest een bericht op het officiële Twitterkanaal van het Belgische koningshuis. Bij het bericht staat een foto van Filip en Hintjens samen. “Arno was een innemende persoonlijkheid en een ongelooflijk getalenteerde muzikant. Zijn liedjes zullen ons nog lang bijblijven. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.”

Hintjens had in februari nog een ontmoeting met de koning. Toen noemde de vorst hem “een icoon van de Belgische rockmuziek”. Een maand na de ontmoeting kreeg Hintjens op aanvraag van koning Filip het ereteken van Officier in de Kroonorde.