Belgische koning Filip beloont werk journalisten in opleiding

De Belgische koning Filip was donderdagavond bij de prijsuitreiking van Belgodyssee, waarmee jonge journalisten in opleiding uit verschillende taalgemeenschappen worden gestimuleerd. Het evenement vond plaats op het Kasteel van Laken in Brussel, de woning van het Belgische koningspaar.

Het Belgische hof blikt op Instagram terug op de prijsuitreiking en wenst de winnaars “veel succes”. Op beelden is te zien dat koning Filip met de studenten op de foto gaat en de ceremonie bijwoont.

De wedstrijd betreft een initiatief van het Prins Filipfonds en brengt Nederlands- en Franstalige studenten bij elkaar, die vervolgens samen aan een reportage over actuele onderwerpen werken. De zeven duo’s krijgen hierbij begeleiding van ervaren journalisten. Het winnende duo wordt beloond met een betaalde stage bij een van de mediapartners, zoals VRT en L’Avenir, waar het fonds mee samenwerkt.