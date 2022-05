Belgische koning Filip verrast basisschoolkinderen in park

De Belgische koning Filip heeft vrijdag basisschoolkinderen uit Brussel verrast. De koning voegde zich bij een klas die een wandeling door het Koninklijke Domein van Laken maakte.

“Verrassing voor de leerlingen van de Basisschool Steyls in Brussel! De Koning vergezelde hen voor hun begeleide wandeling rond de biodiversiteit in het Koninklijke Domein van Laken”, schrijft het Belgische hof bij een foto van de koning en de schoolkinderen.

Het Koninklijke Domein van Laken is een natuurgebied dat in beheer is van de Koninklijke Schenking. Dat is een openbare instelling en de beheerder van alle koninklijke gronden, kastelen en andere gebouwen. In het park zijn wandelpaden aangelegd. Er groeien verscheidene soorten planten en bloemen.