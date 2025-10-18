Belgische koning naar Egypte voor opening museum

De Belgische koning Filip brengt begin november een bezoek aan Egypte. Hij zal op 1 en 2 november in Caïro aanwezig zijn bij de officiële opening van het Grand Egyptian Museum (GEM). De koning gaat erheen op uitnodiging van de Egyptische regering en wordt vergezeld door premier Bart De Wever.

Het GEM is gebouwd door het Belgische bouwbedrijf Besix en heeft een miljard dollar gekost. In het gebouw bevinden zich 100.000 oude voorwerpen, waarvan meer dan de helft wordt tentoongesteld voor het publiek. De belangrijkste attractie is de uitgebreide collectie van Toetanchamon, die uit meer dan vijfduizend voorwerpen bestaat.

De verwachting is dat het museum jaarlijks zo’n vijf miljoen bezoekers gaat trekken. Het gebouw bevindt zich niet ver van de piramides van Gizeh. Egypte hoopt dat het nieuwe museum een belangrijke impuls geeft aan de toeristische sector. De officiële opening is op zaterdag 1 november. Koning Filip krijgt zondag een rondleiding in het museum en zal er Belgische en Egyptische archeologen ontmoeten.

In maart 2023 brachten ook koningin Mathilde en prinses Elisabeth een bezoek aan Egypte. Ze bezochten onder meer het graf van Toetanchamon.