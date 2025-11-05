Belgische koning ontmoet koninklijke familie van Qatar

Koning Filip heeft in Doha een ontmoeting gehad met sheikha Moza bint Nasser, de moeder van de emir van Qatar. De Belgische vorst is deze week in het land vanwege de Tweede Wereldtop voor Sociale Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Het Belgische hof heeft woensdag foto’s gedeeld van de ontmoeting tussen Filip en de Qatarese koninklijke familie. De koning bezocht sheikha Moza, tevens voorzitter van de Qatar Foundation, en sheikha Al-Mayassa, zus van de emir en voorzitter van Qatar Museums. Eerder deze week, op de vooravond van de top, werd Filip ontvangen door de emir zelf.

Tijdens de wereldtop komen onder anderen regeringsleiders en vertegenwoordigers van internationale organisaties bijeen om te praten over ontwikkelingsthema’s als armoede en werkgelegenheid. Koning Filip gaf tijdens de bijeenkomst een toespraak waarin hij onder meer benadrukte dat sociale ontwikkeling essentieel is voor “een vreedzame en duurzame wereld”. “We moeten er alles aan doen om bruggen te bouwen en een sfeer van vertrouwen en hoop voor de toekomst te creëren”, zei hij.