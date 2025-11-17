Belgische koning ontvangt Israëlische en Palestijnse organisaties

Koning Filip en koningin Mathilde hebben maandag vertegenwoordigers van Israëlische en Palestijnse organisaties ontvangen op het koninklijk paleis. Het Belgische hof deelde onder meer een video van het gesprek op Instagram.

Het koningspaar ontmoette vier vertegenwoordigers van het Israëlische Women Wage Peace en de Palestijnse beweging Women of the Sun. “Beide organisaties verenigen vrouwen die zich inzetten om de spiraal van geweld in het Midden-Oosten te doorbreken”, legt het Belgische hof uit. “Ze stimuleren dialoog, bouwen aan wederzijds begrip en zoeken naar rechtvaardige oplossingen voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Hun doel is een vreedzame en duurzame co-existentie in de regio.”

Filip liet zich eerder dit jaar in scherpe bewoordingen uit over de oorlog in Gaza. In een toespraak noemde hij de situatie daar “een schande voor de mensheid.”