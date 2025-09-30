Belgische koning spreekt Duitstalige radioluisteraars toe

Koning Filip van België heeft dinsdag tijdens een bezoek aan de Duitstalige openbare omroep Belgischer Rundfunk (BRF) de luisteraars van het BRF1-radioprogramma Brasserie toegesproken. Onder toeziend oog van koningin Mathilde zei hij verheugd te zijn dat hij bij het 80-jarig bestaan van BRF kon zijn.

“Deze prachtige zender draagt bij aan de levendigheid van de Duitstalige gemeenschap en de Duitse taal in België. En daarom ligt de BRF ons na aan het hart. We wensen u en uw luisteraars alle goeds voor de toekomst”, verklaarde Filip. De presentatrice noemde het een grote eer dat het koningspaar langskwam en een paar woorden tot de luisteraars wilde richten.

Filip en Mathilde kregen tijdens hun bezoek een toelichting over de geschiedenis van de omroep, het publiek en de verschillende zenders. Er was ook een ontmoeting met de directie en medewerkers van de omroep.

De BRF werd op 1 oktober 1945 opgericht en telt momenteel drie radiozenders en een televisiekanaal.