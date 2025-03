Belgische koning uit zorgen over wereldvrede

Koning Filip van België heeft maandagavond in zijn toespraak tijdens het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam zijn zorgen over de conflicten in de wereld gedeeld. In het koninklijk paleis in Brussel sprak hij over “ernstige bedreigingen voor de wereldvrede”.

“We maken ons grote zorgen over de conflicten in Oekraïne, het Midden-Oosten en Afrika. Evenals over de toenemende spanningen in de Zuid-Chinese Zee en in de Straat van Taiwan. Het valt op hoe veerkrachtig Singapore is in een regio die wordt geteisterd door problemen”, zei Filip tegen Shanmugaratnam.

“We waarderen ten zeerste uw steun voor Oekraïne, die voortbouwt op een geschiedenis van diplomatie van bruggen bouwen en het zoeken naar consensus”, vervolgde de koning. “We waarderen ook het buitenlands beleid van uw land, dat wordt gedreven door de nood aan vrede, stabiliteit en respect voor internationaal recht.”

Shanmugaratnam en zijn echtgenote zijn drie dagen in België.