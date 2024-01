Belgische koning verleende in 2023 drie keer gratie

Koning Filip van België heeft vorig jaar drie keer gratie verleend. Dat is iets minder dan in 2022 toen het nog om vijf toekenningen ging, meldt persbureau Belga op basis van cijfers van justitie.

De koning scheldt opgelegde straffen kwijt op voordracht van de minister van Justitie. Vorig jaar ging het om twee veroordelingen voor verkeersinbreuken en een fraudemisdrijf. Het ging telkens om zeer oude overtredingen (tussen 16 en 21 jaar), waarvan de verjaringstermijn nog niet verstreken was. Bij de drie gevallen bestond de gratie uit een gedeeltelijke opschorting van de straf.

Afgelopen jaar dienden 591 mensen een verzoek tot gratie in. Dat is bijna de helft minder als in 2022, toen de teller op bijna 1100 aanvragen stond. Dat heeft volgens Belga te maken met het feit dat een beroep op gratie niet langer expliciet vermeld wordt wanneer men een betalingsverzoek voor een boete binnenkrijgt. In het verleden leidde dit tot een massa claims die niet onderbouwd waren.