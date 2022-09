Belgische koningin Mathilde in Frankrijk voor bruiloft van broer

Koningin Mathilde van België is zaterdag in Frankrijk voor de bruiloft van haar jongere broer Charles-Henri. Volgens Het Laatste Nieuws geeft hij in Normandië het jawoord aan Caroline Philippe.

Charles-Henri (37) is de enige broer van Mathilde. De koningin heeft drie zussen. Een van hen, Marie-Alix, kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk.

Ook volgende week zaterdag heeft Mathilde een bruiloft. Dan trouwt prinses Maria Laura. Dat is de oudste dochter van prinses Astrid, de jongere zus van koning Filip.