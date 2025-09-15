Belgische koningspaar en dochter naar troonswisseling Luxemburg

Het Belgische koningspaar en hun oudste dochter prinses Elisabeth zijn op 3 oktober bij de troonswisseling in Luxemburg. Dat meldt het Belgische hof maandag. De Rijksvoorlichtingsdienst meldde maandag dat vanuit Nederland ook prinses Amalia met haar ouders meereist naar Luxemburg.

Het groothertogdom heeft maandag bekendgemaakt dat ook de Duitse bondspresident Frank Walter Steinmeier en zijn partner Elke Büdenbender, de Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte, de president van het Europees Parlement Roberta Metsola en partner en Europese Raad-voorzitter António Costa aanwezig zullen zijn.

Groothertog Henri van Luxemburg treedt op 3 oktober na bijna vijfentwintig jaar af. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon, erfgroothertog Guillaume. De festiviteiten rond de troonswisseling worden gevierd van vrijdag 3 oktober tot en met zondag 5 oktober.