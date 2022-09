Belgische koninklijke grafkelder gaat weer open voor publiek

De koninklijke crypte van Laken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk is vanaf komend weekend weer geopend voor publiek. De grafkelder, waar alle gestorven leden van het Belgisch koningshuis worden begraven, is tot en met 5 december meerdere keren geopend.

Bezoekers kunnen komende zondag, 2 oktober, 1 november, 15 november en op 5 december een kijkje nemen. Onder anderen Leopold I en zijn vrouw koningin Louise Marie, Karel van België, Leopold III en Albert I liggen in de grafkelder in Laken.

De Nederlandse grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft wordt verbouwd en uitgebreid en is niet open voor bezoekers. Met de bijzettingen van prins Claus (2002) en prinses Juliana en prins Bernhard (2004) was de maximale capaciteit bereikt.