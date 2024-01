Belgische politie vindt verwarde vrouw in koninklijk paleis

De politie in België heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een verwarde vrouw aangetroffen in het koninklijk paleis in Brussel. Dat schrijft Belgische krant Het Nieuwsblad donderdag. Ook de Vlaamse omroep VRT NWS bevestigt het nieuws.

Het gaat volgens Het Nieuwsblad om een Spaanstalige vrouw van 46 jaar. Hoe de vrouw binnen is gekomen, wordt nog onderzocht. Het OM in België zegt tegen de krant dat een procedure is opgestart om de vrouw te laten opnemen in een psychiatrische kliniek. Tot die tijd is de vrouw opgenomen in een ziekenhuis.

Het paleis in Brussel is de ambtswoning van de Belgische koning Filip. Het koningspaar en hun kinderen wonen in het kasteel van Laken.