Belgische prins Amedeo en Elisabetta verwelkomen derde kind

De Belgische prins Amedeo en zijn echtgenote Elisabetta hebben afgelopen weekend hun derde kindje verwelkomd. Het meisje genaamd Alix werd zaterdag in Brussel geboren, maakte het Belgische hof met een bericht op X bekend.

Volgens Belgische media was de derde zwangerschap van Elisabetta niet bekend. Het koppel woont al enkele jaren in Zwitserland en leeft er in relatieve anonimiteit. Volgens het koninklijk paleis maken zowel moeder als dochter het goed.

De 37-jarige Amedeo is de oudste zoon van prinses Astrid, de zus van koning Filip. De prins trouwde in 2014 met de Italiaanse Elisabetta. In 2016 kreeg het stel een dochter, Anna Astrid. Drie jaar later kwam er een zoontje bij, Maximilian.