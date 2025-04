Belgische prins Emmanuel in rolstoel naar kerkmis

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben op Witte Donderdag een mis bijgewoond in de kathedraal van het Spaanse Santiago de Compostella. Ook hun jongste kinderen prins Emmanuel en prinses Eléonore waren erbij. Opvallend genoeg zat de prins in een rolstoel, is te zien op foto’s.

Woensdag werd al bekend dat de 19-jarige Emmanuel zijn enkel had verstuikt tijdens het wandelen van het laatste deel van de beroemde pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Hij voltooide de wandeling op krukken.

Voor koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen is het traditie om elk jaar een stukje van de tocht te wandelen. Dat doen ze sinds 2017 elk jaar rond Pasen en dit jaar arriveerden ze op hun eindbestemming. Alleen oudste dochter prinses Elisabeth was er niet bij.