Belgische prins Gabriël legt officierseed af

De Belgische prins Gabriël legt dinsdagavond de eed af als officier bij de Koninklijke Militaire School. Dat heeft het hof dinsdag bekendgemaakt via sociale media. Tegelijkertijd deelt het paleis verschillende foto’s van de oudste zoon en het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde tijdens zijn militaire opleiding.

Op de beelden is onder meer te zien hoe Gabriël opgaat voor zijn parachutistenbrevet en traint in Guyana. De 22-jarige prins rondde afgelopen zomer zijn bachelor Sociale en Militaire Wetenschappen af.

Gabriël zet dit schooljaar zijn studie voort aan de Koninklijke Militaire School. Hij draagt nu de rang van onderluitenant.