Belgische prins Laurent opent nieuwe dierenpraktijk

De Belgische prins Laurent heeft in Antwerpen een nieuwe dierenartsenpraktijk geopend. Het gaat om een vestiging die vooral bedoeld is voor huisdiereigenaars met een laag inkomen.

Het project is een samenwerking tussen de Stichting Prins Laurent en de stad Antwerpen en vervangt een soortgelijk initiatief dat in 2018 de deuren sloot. Bezoekers moeten aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen en bij inschrijving de nodige documenten kunnen voorleggen.

“Die inkomensvoorwaarden zijn er omdat we anders de Orde der Dierenartsen over ons heen krijgen”, vertelde prins Laurent, de jongere broer van koning Filip, tegen het Belgische persbureau Belga. “Zij zouden ons dan zien als oneerlijke concurrentie. Verder gaat het over reguliere medische zorg, niet over grote chirurgische ingrepen. Daarvoor hebben we wel een samenwerking met de universiteiten van Luik en Gent, en hebben we twee voertuigen die de dieren thuis kunnen ophalen.”