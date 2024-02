Belgische prins Laurent trakteert bedelaarster op taart

De Belgische prins Laurent heeft zaterdag een bedelaarster in Luik blij gemaakt. De broer van koning Filip trakteerde haar op een chocoladetaart, meldt het Waalse Sudinfo.

De eigenaar van een bakkerij vertelt aan de nieuwssite dat Laurent in eerste instantie alleen wafels voor zichzelf kocht en bij het verlaten van de winkel werd aangesproken door de vrouw. De 60-jarige prins legde daarna zijn wafels in de auto en keerde terug naar de bakkerij om een taart voor haar te kopen.

De bakker is vol lof over Laurent, die regelmatig bij hem langskomt. “Mensen kennen hem als een bittere man, maar dat klopt helemaal niet”, stelt hij. “Hij is zeer genereus.”