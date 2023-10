Belgische prins Laurent uit kritiek op structuur van monarchie

De Belgische prins Laurent heeft in gesprek met het dagblad De Morgen kritiek geuit op de monarchie. De jongere broer van koning Filip vindt “de structuur” waarop een monarchie is gebaseerd “ouder dan de middeleeuwen”.

Volgens Laurent is het systeem achter de monarchie “tot nu toe niet genoeg” met zijn tijd meegegaan. “Je zou kunnen zeggen dat ik ergens in de middeleeuwen leef”, aldus Laurent.

Ook vraagt de prins zich af of een koning wel nodig is. “Wat ik niet begrijp, is dat de samenleving altijd zo’n figuur boven de samenleving moet hebben: een president, premier of een koning”, zegt hij.

Zelf zou Laurent dan ook liever geen publiek figuur meer zijn. “Ik blijf beschikbaar voor de mensen die het goed menen en mij vragen, maar ik wil me eigenlijk uit het openbare leven terugtrekken. Ik ben niet belangrijk, mijn boodschap wél. En hopelijk helpt die boodschap mensen.”