Berget Lewis over zingen met Máxima: ze heeft een goede stem

Berget Lewis is onder de indruk van de zangkunsten van koningin Máxima, die zaterdagavond bij Ladies of Soul de vrouwen even kwam opzoeken in de kleedkamer. Een video waarin de koningin samen met de ‘ladies’ zingt, ging dit weekend viraal.

“Ze kon best wel een beetje zingen hoor. Ik hoorde dat stemmetje en ik dacht: nou, Máxima…”, vertelt Lewis lachend aan RTL Boulevard. In de video zingt Máxima, gekleed in een topje met spaghettibandjes, samen met onder anderen Lewis, Trijntje Oosterhuis, Candy Dulfer, Edsilia Rombley en Shirma Rouse.

Máxima kwam zaterdagavond in de Ziggo Dome kijken met vriendinnen, vertelt Lewis. “Ze is zo spontaan en leuk. En ze had een geweldige avond met haar vriendinnen”, aldus de zangeres. “Ze vond het mooi. Ze heeft allemaal lieve dingen tegen ons gezegd.”

Lewis is sowieso gecharmeerd van de koningin. “Ze is echt een koningin die in ons hart zit”, zegt ze tegen het programma. “En ze heeft ons verrast, ik kan niet anders zeggen: het is gewoon zo’n fijn persoon, een heerlijke persoonlijkheid.”