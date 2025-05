Bernhard jr. deelt foto met zoon Samuel voor 21e verjaardag

Prins Bernhard jr. heeft zondag in een bericht op Instagram zijn zoon Samuel gefeliciteerd met zijn verjaardag. Hij deelde daarbij een foto van hen samen. De oudste zoon van de prins is 21 jaar geworden.

Samuel van Vollenhoven is het tweede kind van Bernhard jr. en zijn vrouw prinses Annette. Samuel heeft een oudere zus, Isabella (23), en nog een jongere broer, Benjamin (17). Samuel is werkzaam in de autobranche.

Samuel is niet de enige jarige binnen de koninklijke familie, ook prinses Laurentien is zondag jarig. Zij is 59 jaar geworden.